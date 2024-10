The Penguin: la serie rivela una connessione importante con The Batman (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’episodio 4 di The Penguin “Cent’Anni” ha finalmente rivelato l’oscuro passato di Sofia Falcone (Cristin Milioti) e gli eventi che l’hanno portata a essere rinchiusa nel manicomio di Arkham per dieci anni. Oltre a questo pezzo fondamentale di storia, abbiamo anche ottenuto un importante filo conduttore con gli eventi di The Batman e con l’oscurità che ha circondato la famiglia Falcone in tutti questi anni. ATTENZIONE: SEGUONO SPOILER DELL’EPISODIO 4 La storia della caduta in disgrazia di Sofia si è incentrata sul momento cruciale in cui una giornalista di Gotham City di nome Summer Gleeson l’ha avvicinata con una teoria schiacciante: Carmine Falcone è un assassino seriale che ha strangolato decine di donne per decenni, compresa la madre di Sofia. Nerdpool.it - The Penguin: la serie rivela una connessione importante con The Batman Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’episodio 4 di The“Cent’Anni” ha finalmenteto l’oscuro passato di Sofia Falcone (Cristin Milioti) e gli eventi che l’hanno portata a essere rinchiusa nel manicomio di Arkham per dieci anni. Oltre a questo pezzo fondamentale di storia, abbiamo anche ottenuto unfilo conduttore con gli eventi di Thee con l’oscurità che ha circondato la famiglia Falcone in tutti questi anni. ATTENZIONE: SEGUONO SPOILER DELL’EPISODIO 4 La storia della caduta in disgrazia di Sofia si è incentrata sul momento cruciale in cui una giornalista di Gotham City di nome Summer Gleeson l’ha avvicinata con una teoria schiacciante: Carmine Falcone è un assassino seriale che ha strangolato decine di donne per decenni, compresa la madre di Sofia.

The Penguin – La serie ha appena organizzato l’introduzione di Dick Grayson in The Batman Part II? - Non era l’intenzione! Ma in realtà… perché dovrei dirlo? Perché dovrei… perché è un’idea figa”. La serie è interpretata da Colin Farrell nel ruolo di Oz Cobb, Cristin Milioti nel ruolo di Sofia Falcone, Rhenzy Feliz nel ruolo di Victor Aguilar, Michael Kelly nel ruolo di Johnny Viti, Shohreh Aghdashloo nel ruolo di Nadia Maroni, Deirdre O’Connell nel ruolo di Francis Cobb, Clancy Brown nel ruolo ... (Nerdpool.it)

The Penguin : showrunner spiega perché non “vede la serie come un adattamento di fumetti” - Sarà molto interessante vedere come si svilupperà questa storia. Non è essenziale, ma mi piace l’idea che alla fine gli vada bene. Volevo assicurarmi che potesse piacere a più persone, perché stiamo cercando di raccontare storie che siano relazionabili e un po’ diverse. “I gangster nelle mafie spesso hanno questi soprannomi per le persone. (Cinefilos.it)

Quanto The Penguin ha davvero della serie cult I Soprano - Non è un'impresa da poco, considerando quanto è autenticamente complicato il suo personaggio. I suoi mezzi criminali lo collocano nella categoria dei "cattivi", ma, come Tony Soprano, non le corrisponde del tutto. Oz ha molto in comune con il grande capo di quella serie, Tony Soprano, interpretato da James Gandolfini con un accento, uno stile di vita da uomo della mafia, un'etica del lavoro ... (Gqitalia.it)