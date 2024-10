Tennis, il primo giocatore del 2007 vince una partita nel circuito ATP (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un giovane da osservare con attenzione. La notizia arriva dal torneo ATP250 di Almaty, in Kazakistan, dove il 17enne tedesco Justin Engel ha vinto al suo debutto nel circuito ATP il suo incontro di primo turno contro il rappresentante di Hong Kong, Coleman Wong, con il punteggio di 7-5 6-4. Il teutonico, presente in tabellone grazie a wild card, si è giocato al meglio le sue chance e continuerà nel proprio percorso. Negli ottavi se la vedrà contro la testa di serie n.4, Francisco Cerundolo. Debut Delight 17 year old Justin Engel wins on his ATP tour debut as he defeats Coleman Wong 7-5 6-4 pic.twitter.com/Y4zKTOKno0 — Tennis TV (@TennisTV) October 14, 2024 Un ragazzino che è così diventato il primo Tennista del 2007 a vincere una partita nel massimo circuito internazionale, di cui si parla già da un po’. Oasport.it - Tennis, il primo giocatore del 2007 vince una partita nel circuito ATP Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un giovane da osservare con attenzione. La notizia arriva dal torneo ATP250 di Almaty, in Kazakistan, dove il 17enne tedesco Justin Engel ha vinto al suo debutto nelATP il suo incontro diturno contro il rappresentante di Hong Kong, Coleman Wong, con il punteggio di 7-5 6-4. Il teutonico, presente in tabellone grazie a wild card, si è giocato al meglio le sue chance e continuerà nel proprio percorso. Negli ottavi se la vedrà contro la testa di serie n.4, Francisco Cerundolo. Debut Delight 17 year old Justin Engel wins on his ATP tour debut as he defeats Coleman Wong 7-5 6-4 pic.twitter.com/Y4zKTOKno0 —TV (@TV) October 14, 2024 Un ragazzino che è così diventato ilta delre unanel massimointernazionale, di cui si parla già da un po’.

