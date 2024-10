Cultweb.it - SpaceX, cos’è Mechazilla e perché rappresenta un passo importante per l’ingegneria aerospaziale?

(Di lunedì 14 ottobre 2024)è l’innovativa struttura, dotata di enormi braccia meccaniche, che ha “accolto” il ritorno sulla Terra del booster che ha spedito nello spazio la Super Heavy-Starship. Lanciata in un volo di prova senza equipaggio, la navicella-razzo (una delle più grandi e potenti mai costruiti dall’uomo) realizzata dalla compagnia di Elon Musk, è rientrata al primo colpo, dopo aver volato nello spazio per 65 minuti, resistendo brillantemente a temperature fino a 3.000 gradi centigradi e ammarando in sicurezza, in pieno Oceano Indiano. Per i profani può sembrare solo un ottimo risultato, ma per gli studiosi di ingegneriaè molto di più. Questo metodo, infatti, riduce l’usura del booster. E accorcia i tempi di preparazione per il prossimo lancio. In questo modo,può ricondizionare il propulsore e riutilizzarlo rapidamente.