Sinner, che pasticcio: attimi di tensione, l’ha fatta grossa (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quello che ha fatto Jannik Sinner non è passato inosservato: tensione in campo, gliel’ha detto chiaro e tondo. Il pubblico internazionale è spaccato a metà. Da una parte della barricata c’è chi ancora parla della vicenda legata al Clostebol e delle possibili implicazioni del ricorso che la Wada ha presentato al Tas di Losanna. Dall’altra c’è chi, invece, ha già voltato pagina e preferisce godersi i successi del campione altoatesino, piuttosto che fasciarsi la testa e continuare a pensare agli errori che hanno sollevato, poi, il polverone doping. Jannik Sinner protagonista di un curioso siparietto in campo (LaPresse) – Ilveggente.itDi tanto in tanto, per fortuna, salta fuori qualcos’altro di cui parlare. Cosa che è successa proprio nelle scorse ore, quando Jannik Sinner ne ha combinato una delle sue catalizzando l’attenzione di tutti i media e del popolo dei social. Ilveggente.it - Sinner, che pasticcio: attimi di tensione, l’ha fatta grossa Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quello che ha fatto Janniknon è passato inosservato:in campo, gliedetto chiaro e tondo. Il pubblico internazionale è spaccato a metà. Da una parte della barricata c’è chi ancora parla della vicenda legata al Clostebol e delle possibili implicazioni del ricorso che la Wada ha presentato al Tas di Losanna. Dall’altra c’è chi, invece, ha già voltato pagina e preferisce godersi i successi del campione altoatesino, piuttosto che fasciarsi la testa e continuare a pensare agli errori che hanno sollevato, poi, il polverone doping. Jannikprotagonista di un curioso siparietto in campo (LaPresse) – Ilveggente.itDi tanto in tanto, per fortuna, salta fuori qualcos’altro di cui parlare. Cosa che è successa proprio nelle scorse ore, quando Jannikne ha combinato una delle sue catalizzando l’attenzione di tutti i media e del popolo dei social.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Quel bacio?". La Kalinskaya becccata così a bordo campo : Sinner - altissima tensione | Guarda - Ora l'azzurro, da Pechino, è tornato a parlare della relazione con la sua fidanzata: “Il bacio ad Anna? Penso che sia una cosa che riguarda la vita personale, ma è stato un bel momento — sono le parole del numero 1 Atp — Se ci aiutiamo nella nostra professione? No, ci tifiamo a vicenda e ci supportiamo per come possiamo, ma come tennisti siamo molto diversi. (Liberoquotidiano.it)

Sinner rassicura : “Ho sentito dolore al polso - ma sono tranquillo. La tensione la sento - è un privilegio” - . Ho cercato di stare lì e provare a farlo lavorare tanto. Continuiamo a lavorare ed a spingere forte“, le prime parole del n. Infine una rivelazione: “La tensione la sento anche io, ma è un gran privilegio“, ha concluso il leader del ranking mondiale. In quel momento lì mi faceva parecchio male, quando cadi sul cemento non è il massimo. (Oasport.it)

Sinner paga la tensione alla prima dopo il ‘caso doping’ : poi si riprende e regola McDonald agli US Open - Continua a leggere . Jannik Sinner batte 3-1 in rimonta McDonald nel match d'esordio agli US Open 2024: un inizio complicato per l'italiano, alla prima dopo l'esplosione del 'caso Clostebol', che ha poi reagito alla grande conquistando l'accesso al secondo turno dello Slam americano dove affronterà Michelsen. (Fanpage.it)