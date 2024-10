Siccità: Giosuè Catania (Cia): "Arance più piccole del normale ma di buona qualità" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Appena 660mila tonnellate, il 30% in meno di produzione rispetto alle 800.000 tonnellate del 2023 e, nello scenario peggiore, una riduzione del 40% del reddito degli agricoltori impegnati nelle produzioni agrumicole. Prezzi al consumo in crescita, con un sempre maggiore ricorso alle importazioni Cataniatoday.it - Siccità: Giosuè Catania (Cia): "Arance più piccole del normale ma di buona qualità" Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Appena 660mila tonnellate, il 30% in meno di produzione rispetto alle 800.000 tonnellate del 2023 e, nello scenario peggiore, una riduzione del 40% del reddito degli agricoltori impegnati nelle produzioni agrumicole. Prezzi al consumo in crescita, con un sempre maggiore ricorso alle importazioni

