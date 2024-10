Siccità fa crollare del 30% la produzione di arance in Sicilia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (askanews) – Appena 660mila tonnellate, il 30% in meno di produzione rispetto alle 800.000 tonnellate del 2023 e, nello scenario peggiore, una riduzione del 40% del reddito degli agricoltori impegnati nelle produzioni agrumicole. Prezzi al consumo in crescita, con un sempre maggiore ricorso alle importazioni da Spagna, Tunisia e Marocco e un comparto, quello agrumicolo Siciliano, che rappresenta i 2/3 della produzione nazionale di agrumi, che rischia di essere smantellato a causa dell’abbandono dei terreni agricoli. A fare delle difficili stime previsionali per la campagna agrumicola ormai alle porte è Giosuè Catania, presidente facente funzioni della Cia Sicilia Orientale in una intervista ad Askanews. Sotto accusa c’è sempre lei, la Siccità, che ha già tagliato in modo pesantissimo in Sicilia la produzione di grano, olive e uva da vino. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (askanews) – Appena 660mila tonnellate, il 30% in meno dirispetto alle 800.000 tonnellate del 2023 e, nello scenario peggiore, una riduzione del 40% del reddito degli agricoltori impegnati nelle produzioni agrumicole. Prezzi al consumo in crescita, con un sempre maggiore ricorso alle importazioni da Spagna, Tunisia e Marocco e un comparto, quello agrumicolono, che rappresenta i 2/3 dellanazionale di agrumi, che rischia di essere smantellato a causa dell’abbandono dei terreni agricoli. A fare delle difficili stime previsionali per la campagna agrumicola ormai alle porte è Giosuè Catania, presidente facente funzioni della CiaOrientale in una intervista ad Askanews. Sotto accusa c’è sempre lei, la, che ha già tagliato in modo pesantissimo inladi grano, olive e uva da vino.

