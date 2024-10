Senigallia, 15enne scappa dopo lite e si uccide con la pistola del padre (Di lunedì 14 ottobre 2024) A Senigallia in provincia di Ancona è stato trovato morto il 15enne che nella notte si era allontanato dalla sua abitazione. Il ragazzo si sarebbe suicidato con la pistola del padre. Servizio di Luigi Ferraiuolo Senigallia, 15enne scappa dopo lite e si uccide con la pistola del padre TG2000. Tv2000.it - Senigallia, 15enne scappa dopo lite e si uccide con la pistola del padre Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ain provincia di Ancona è stato trovato morto ilche nella notte si era allontanato dalla sua abitazione. Il ragazzo si sarebbe suicidato con ladel. Servizio di Luigi Ferraiuoloe sicon ladelTG2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Leonardo - 15enne suicida con la pistola del padre a Senigallia. Ipotesi bullismo - aperta inchiesta - Il corpo senza vita del 15enne è stato ritrovato in un casolare proprio da una pattuglia di colleghi del padre. Sono terminate nel peggiore dei modi le ricerche di Leonardo, il 15enne scappato di casa nella serata di ieri. L’area è stata battuta da polizia, carabinieri e vigili del fuoco, anche con l’ausilio di un elicottero e due squadre cinofili. (Notizie.com)

Scappa di casa con la pistola del padre - 15enne ritrovato morto a Senigallia - Il ragazzino si era allontanato da casa ieri sera dopo aver avuto un diverbio con i genitori. AGI - Si sarebbe tolto la vita il quindicenne di Montignano che è uscito di casa la notte scorsa portando con sé la pistola del padre, vigile urbano a Senigallia. Ma il corpo senza vita del quindicenne è stato ritrovato in un casolare di campagna, poco distante dalla sua abitazione. (Agi.it)

Senigallia - trovato morto il 15enne scappato di casa - . Sebbene non siano ancora chiari i motivi che hanno spinto il giovane a lasciare la propria […] The post Senigallia, trovato morto il 15enne scappato di casa appeared first on L'Identità. È stato trovato morto il quindicenne di Senigallia che aveva fatto perdere le proprie tracce la scorsa notte. (Lidentita.it)