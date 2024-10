Ruby Ter, la Cassazione dispone nuovo appello. Lo sfogo di Polanco: «Berlusconi è morto ma adesso il processo è mio» (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Cassazione ha disposto un processo di appello a Milano per una ventina di persone per l’accusa di corruzione in atti giudiziari nell’ambito del processo Ruby Ter, dove sono coinvolte le ragazze ospiti delle serate di Arcore tra cui Karima El Mahroug, al secolo Ruby. In giudici hanno dichiarato prescritta l’accusa di falsa testimonianza per tutti. In primo grado erano stati tutti assolti. Caduta l’accusa di riciclaggio per Luca Risso, all’epoca dei fatti fidanzato di Ruby. La decisione della sesta sezione penale è arriva dopo due ore di camera di consiglio. Ora sono 22 le posizioni al vaglio della Corte d’appello di Milano. L’iter è stato particolare: la sentenza di primo grado era stata impugnata direttamente in Cassazione, saltando il ricorso in appello. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 14 ottobre 2024) Laha disposto undia Milano per una ventina di persone per l’accusa di corruzione in atti giudiziari nell’ambito delTer, dove sono coinvolte le ragazze ospiti delle serate di Arcore tra cui Karima El Mahroug, al secolo. In giudici hanno dichiarato prescritta l’accusa di falsa testimonianza per tutti. In primo grado erano stati tutti assolti. Caduta l’accusa di riciclaggio per Luca Risso, all’epoca dei fatti fidanzato di. La decisione della sesta sezione penale è arriva dopo due ore di camera di consiglio. Ora sono 22 le posizioni al vaglio della Corte d’di Milano. L’iter è stato particolare: la sentenza di primo grado era stata impugnata direttamente in, saltando il ricorso in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ruby Ter - si riapre il processo alle Olgettine. Disposto l’appello a 22 imputati per corruzione - Non si chiude la vicenda giudiziaria che vede coinvolte le ex Olgettine , le ragazze ospiti delle serate di Arcore tra cui Karima El Mahroug , al secolo Ruby. . . . I giudici della sesta sezione penale della Cassazione, dopo due ore di camera di consiglio, hanno disposto il processo di appello davanti ai giudici di Milano per 22 persone con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. (Gazzettadelsud.it)

Si riapre il Ruby ter. La Cassazione dispone un nuovo processo per corruzione - Berlusconi è morto ma adesso il processo è mio. 000 euro incassati dal padre di due ragazze e la deposizione il 25 maggio 2012 del contabile di Berlusconi, il ragionier Spinelli, sui 'doni' alle giovani. L'unica buona notizia per le ex 'olgettine' è che la Suprema Corte dichiara prescritto il reato di falsa testimonianza ma l'annullamento con rinvio per l'ipotesi di 'corruzione in atti ... (Agi.it)

Caso Ruby Ter - la Cassazione annulla 23 assoluzioni : “Bisogna fare il processo d’appello” - La Procura meneghina aveva deciso di impugnare la sentenza facendo ricorso direttamente in Cassazione, bypassando la Corte d’appello. LEGGI ANCHE: La P2, i soldi dati a Cosa Nostra e tante altre ombre: andiamoci piano con la beatificazione di Silvio Berlusconi . Il processo d’appello, in particolare, vedrà come imputati in particolare: Ioana Amarghioale, Lisney Barizonte, Iris Berardi, ... (Tpi.it)