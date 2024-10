Roma-Inter, clima rovente all’Olimpico: protesta Curva Sud annunciata! (Di lunedì 14 ottobre 2024) Curva Sud scatenata prima di Roma-Inter. I tifosi giallorossi sono pronti a mettere in atto una protesta all’Olimpico in occasione della sfida di Serie A. Di seguito tutti i dettagli. MALUMORE – Si preannuncia un Olimpico rovente in occasione di Roma-Inter di domenica prossima. Lo stadio della capitale, già di consueto caldissimo, si prepara ad accogliere la sfida dell’ottava giornata di Serie A in una maniera particolare. A farlo sapere sono i rappresentati della Curva Sud giallorossa, attraverso un comunicato diramato sui social, che avvisa il resto della tifoseria di una protesta organizzata proprio in occasione di Roma-Inter. La contestazione è indirizzata alla società Romanista, della quale i tifosi si dicono insoddisfatti. Inter-news.it - Roma-Inter, clima rovente all’Olimpico: protesta Curva Sud annunciata! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)Sud scatenata prima di. I tifosi giallorossi sono pronti a mettere in atto unain occasione della sfida di Serie A. Di seguito tutti i dettagli. MALUMORE – Si preannuncia un Olimpicoin occasione didi domenica prossima. Lo stadio della capitale, già di consueto caldissimo, si prepara ad accogliere la sfida dell’ottava giornata di Serie A in una maniera particolare. A farlo sapere sono i rappresentati dellaSud giallorossa, attraverso un comunicato diramato sui social, che avvisa il resto della tifoseria di unaorganizzata proprio in occasione di. La contestazione è indirizzata alla societànista, della quale i tifosi si dicono insoddisfatti.

