Roma fiamme in un appartamento | evacuate 4 persone

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Un incendio è divampato in un: la sala operativa del comando diha inviato alle 14,40 circa in via Aladino Govoni n.26 al secondo piano di una palazzina di cinque, due Squadre 8/A Monte Mario e 9/A Prati con al seguito il Carro autoprotettori, l’Autoscala, una autobotte, il Carro teli ed il capo turno provinciale per il coordinamento delle attività di soccorso. Arrivati sul posto il personale VF evacuava quattroper poi spengere l’incendio all’interno dell’, che al termine veniva dichiarato inagibile. Sul posto le forze dell’ordine e il personale del 118. Non ci sono stati feriti. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.