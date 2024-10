Roma, allarme per Dovbyk in Nazionale: la decisione del CT Rebrov sulla convocazione (Di lunedì 14 ottobre 2024) C’è apprensione per il centravanti della Roma circa le sue condizioni dopo l’infortunio in Nazionale Artem Dovbyk, attaccante della Roma, ha accusato un fastidio in Nazionale e naturalmente i tifosi giallorossi hanno iniziato a preoccuparsi, dato che il prossimo turno ci sarà il big match contro l’Inter. Dovbyk, acquistato dal Girona per oltre 30 milioni di euro, Calcionews24.com - Roma, allarme per Dovbyk in Nazionale: la decisione del CT Rebrov sulla convocazione Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) C’è apprensione per il centravanti dellacirca le sue condizioni dopo l’infortunio inArtem, attaccante della, ha accusato un fastidio ine naturalmente i tifosi giallorossi hanno iniziato a preoccuparsi, dato che il prossimo turno ci sarà il big match contro l’Inter., acquistato dal Girona per oltre 30 milioni di euro,

Roma - Dovbyk out in Nazionale? Le ultime - Il CT dell'Ucraina Serhij Rebrov, nella giornata di ieri, durante la conferenza stampa pre gara, aveva rivelato le condizioni di Dovbyk: "Dovbyk ha avuto […]. Il centravanti non è al meglio, ma le condizioni non preoccupano In casa Roma tengono banco le condizioni di Dovbyk che ieri ha accusato un problema fisico nel ritiro della Nazionale. (Sbircialanotizia.it)

