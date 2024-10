Replica La Rosa della Vendetta in streaming, puntata del 13 ottobre 2024 | Video Mediaset (Di lunedì 14 ottobre 2024) Triplo appuntamento stasera, domenica 13 ottobre 2024, con la soap turca La Rosa della Vendetta. Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 29, 30 e 31 trasmessi da Canale 5 in Replica streaming. Ibrahim è affranto per la decisione di Deva di sposare Gulcemal, e mentre Ipek prova a consolarlo, lui chiama Gara dicendole che se non impedirà il matrimonio rivelerà a Deva che è sua madre. Mentre Gulcemal è in ospedale, ancora sconvolto dalla rivelazione di Zafer, Deva gli telefona invano e inizia a temere che non torni. Gulendam chiede a Mert se tutto questo sia opera sua. Gulendam si trova in ospedale dopo il suo tentato suicidio, e Gulcemal apprende dal medico che sua sorella ha perso molto sangue ed è ancora in pericolo di vita. Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Triplo appuntamento stasera, domenica 13, con la soap turca La. Ecco iper rivedere gli episodi 29, 30 e 31 trasmessi da Canale 5 in. Ibrahim è affranto per la decisione di Deva di sposare Gulcemal, e mentre Ipek prova a consolarlo, lui chiama Gara dicendole che se non impedirà il matrimonio rivelerà a Deva che è sua madre. Mentre Gulcemal è in ospedale, ancora sconvolto dalla rivelazione di Zafer, Deva gli telefona invano e inizia a temere che non torni. Gulendam chiede a Mert se tutto questo sia opera sua. Gulendam si trova in ospedale dopo il suo tentato suicidio, e Gulcemal apprende dal medico che sua sorella ha perso molto sangue ed è ancora in pericolo di vita.

