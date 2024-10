Real Madrid | Nico Paz la stella del Como di Cesc Fàbregas

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Giorni caldi per il calcio di casa nostra!Paz no ha necesitado más que unas pocas semanas para meterse a todo el fútbol italiano en el bolsillo. Solo se hablan maravillas de él. No es de extrañar. Y es que el argentino apenas ha requerido de adaptación para demostrar en eldeque es un jugador distinto, capaz de marcar diferencias desde el pase y la conducción, y que el, quizás, se equivocó traspasándolo tan pronto sin haberle dado demasiadas oportunidades con los mayores. En Italia, de hecho, pocos entienden cómo Ancelotti no le dio más bola. “¡No sé por qué allí no confiaron en su talento!”, decía un periodista italiano a Relevo hace escasos días. No ha sido Ancelotti históricamente un técque haya mirado demasiado a la cantera, así que el mediapunta argentino decidió que este debía ser el verano de hacer las maletas.