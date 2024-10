Ranking ATP aggiornato a lunedì 14 ottobre 2024: Sinner sempre più dominante (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il nuovo Ranking Atp aggiornato a lunedì 14 ottobre 2024, dopo la conclusione del Masters 1000 di Shanghai con l’ennesimo trionfo di Jannik Sinner. Con questo successo, l’azzurro consolida il primo posto sfiorando i 5.000 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz. Top-3 invariata, con Zverev a completare il podio tallonato da Djokovic, mentre è da segnalare il ritorno in top-10 di Alex De Minaur a discapito di Hurkacz. Per quanto riguarda gli altri italiani, Berrettini e Fognini recuperano un paio di posizioni ma rimangono sostanzialmente stabili, mentre Nardi perde ben otto posizioni ed è ora 97esimo. Atp Ranking aggiornato a lunedì 14 ottobre 2024: Jannik Sinner 11.920 punti Carlos Alcaraz 7.120 Alexander Zverev 6.795 Novak Djokovic 6.210 Daniil Medvedev 5.530 Taylor Fritz 4.415 (+1) Andrey Rublev 4.110 (-1) Casper Ruud 3.885 (+1) Alex De Minaur 3.610 (+2) Grigor Dimitrov 3.580 18. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il nuovoAtp14, dopo la conclusione del Masters 1000 di Shanghai con l’ennesimo trionfo di Jannik. Con questo successo, l’azzurro consolida il primo posto sfiorando i 5.000 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz. Top-3 invariata, con Zverev a completare il podio tallonato da Djokovic, mentre è da segnalare il ritorno in top-10 di Alex De Minaur a discapito di Hurkacz. Per quanto riguarda gli altri italiani, Berrettini e Fognini recuperano un paio di posizioni ma rimangono sostanzialmente stabili, mentre Nardi perde ben otto posizioni ed è ora 97esimo. Atp14: Jannik11.920 punti Carlos Alcaraz 7.120 Alexander Zverev 6.795 Novak Djokovic 6.210 Daniil Medvedev 5.530 Taylor Fritz 4.415 (+1) Andrey Rublev 4.110 (-1) Casper Ruud 3.885 (+1) Alex De Minaur 3.610 (+2) Grigor Dimitrov 3.580 18.

