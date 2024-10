Presentazione laboratori di filosofia e pittura per la cura di sé (Di lunedì 14 ottobre 2024) Serata di Presentazione di un ciclo di laboratori di filosofia e pittura per la cura di sé che si terranno il martedì sera nel mese di novembre a tema: "CONOSCI TE STESSO?". filosofia significa trovare un ordine nuovo alle cose che ci sono e che ci capitano. Non si tratta di semplici "lezioni" di Veronasera.it - Presentazione laboratori di filosofia e pittura per la cura di sé Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Serata didi un ciclo didiper ladi sé che si terranno il martedì sera nel mese di novembre a tema: "CONOSCI TE STESSO?".significa trovare un ordine nuovo alle cose che ci sono e che ci capitano. Non si tratta di semplici "lezioni" di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

'Filosofia per alluvionati' - in Ariostea arriva la presentazione del nuovo libro di Iacopo Casadei - Mai presentazione poteva arrivare nel momento più adatto, ma a volte il destino, o la natura, sanno essere beffardi. Così lunedì alle 17 la biblioteca Ariostea ospita un incontro dedicato al volume 'La porta sul fiume. Filosofia per alluvionati', scritto da Iacopo Casadei. Dialoga con l'autore... (Ferraratoday.it)