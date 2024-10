Precipita ascensore in Italia: un morto e due feriti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dramma nella capitale, ascensore Precipita all’interno di un edificio situato in via delle Vergini, nel centro storico di Roma. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 ottobre. La notizia è stata riportata da “Il Corriere della Sera” che ne ha riferito i dettagli. Dramma a Roma, cade l’ascensore di un palazzo Secondo le prime informazioni trapelate l’ascensore Precipitato si troverebbe in un edificio del centro della Capitale. Il Palazzo in questione è situato di fronte al Teatro Quirino, in Via delle Vergini, in un rinomato quartiere vicino alla Fontana di Trevi. All’interno dell’edificio, da alcune settimane ci sarebbe un cantiere e sarebbero in corso lavori di ristrutturazione. La dinamica dell’incidente Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 15. Tvzap.it - Precipita ascensore in Italia: un morto e due feriti Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dramma nella capitale,all’interno di un edificio situato in via delle Vergini, nel centro storico di Roma. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 ottobre. La notizia è stata riportata da “Il Corriere della Sera” che ne ha riferito i dettagli. Dramma a Roma, cade l’di un palazzo Secondo le prime informazioni trapelate l’to si troverebbe in un edificio del centro della Capitale. Il Palazzo in questione è situato di fronte al Teatro Quirino, in Via delle Vergini, in un rinomato quartiere vicino alla Fontana di Trevi. All’interno dell’edificio, da alcune settimane ci sarebbe un cantiere e sarebbero in corso lavori di ristrutturazione. La dinamica dell’incidente Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 15.

