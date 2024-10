Parola di Lupetti anche in città. Prima Apertura dell’anno Scout. Ora anche all’ombra del Duomo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli Scout laici sbarcano anche a Monza. Si è tenuta ieri al Centro Civico San Rocco di Monza la Prima Apertura dell’anno Scout del gruppo di Monza del Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani, associazione di promozione sociale ed ente morale sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica. Il gruppo, nato solo un anno fa, è stato fortemente voluto dalla sezione di Cesano Maderno, che già accoglie 300 ragazze e ragazzi, per riuscire ad ampliare l’offerta educativa Scout anche nell’area di Monza e dintorni, fino a quel momento sprovvista della componente laica. Ilgiorno.it - Parola di Lupetti anche in città. Prima Apertura dell’anno Scout. Ora anche all’ombra del Duomo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Glilaici sbarcanoa Monza. Si è tenuta ieri al Centro Civico San Rocco di Monza ladel gruppo di Monza del Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani, associazione di promozione sociale ed ente morale sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica. Il gruppo, nato solo un anno fa, è stato fortemente voluto dalla sezione di Cesano Maderno, che già accoglie 300 ragazze e ragazzi, per riuscire ad ampliare l’offerta educativanell’area di Monza e dintorni, fino a quel momento sprovvista della componente laica.

