OpenAI, il GPT Store non sta mantenendo le promesse (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un anno fa l'azienda aveva annunciato che la piattaforma per creare assistenti AI personalizzati avrebbe condiviso i ricavi con i creatori. Ma per la stragrande maggioranza degli utenti non è così Wired.it - OpenAI, il GPT Store non sta mantenendo le promesse Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un anno fa l'azienda aveva annunciato che la piattaforma per creare assistenti AI personalizzati avrebbe condiviso i ricavi con i creatori. Ma per la stragrande maggioranza degli utenti non è così

