Omicidio Rozzano Rezza | Ho pensato all' improvviso a rapina Il 19enne resta in carcere

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il gip di Milano Domenico Santoro ha convalidato il fermo e disposto ilper Daniele, ilche nella notte fra giovedì e venerdì ha ucciso con una coltellata e ha poito di un paio di cuffiette wireless Manuel Mastrapasqua - un magazziniere e cassiere di 31 anni che stava rientrando a casa dal lavoro - a, nel Milanese. Il giovanequindi a San Vittore con le accuse diimpropria aggravata. Nell'interrogatorio reso al gip Domenico Santoro,ha spiegato: "Quando ho visto il ragazzo volevo prendergli tutto nel senso soldi, cellulare, cose che potevo rivendere. Anche le cuffie le ho prese per rivenderle, ma non so quanto ci avrei fatto. Tutto quello che avrei avuto lo avrei venduto. Non mi sono accorto che il coltello fosse sporco di sangue. L'ho buttato perché mi è venuto d’istinto”.