Non siamo ancora al livello delle big

A fine partita un capitan De Cecco iper realista ha commentato a caldo e senza giri di parole la sconfitta contro Perugia. "Ci manca il livello", la sentenza del palleggiatore argentino, che però come l'allenatore intravede nel lavoro e nella consapevolezza di sé l'orizzonte su cui lavorare e la possibilità di ridurre, anche sensibilmente, il gap con le prime. De Cecco, cosa manca a Modena per fare gara pari in match di così alto spessore? "Manca il livello. Non abbiamo il livello di Perugia, non abbiamo i grandi giocatori che ha Perugia. Loro hanno veramente giocato da grande squadra quando superavamo la metà del set, noi invece abbiamo subito pur avendo delle chance per portarci a casa anche qualche set. Tra errori nostri e bei colpi loro però non ci siamo riusciti". Ecco, gli errori.

Salmi ancora in silenzio. Biagini : "Siamo delusi. Il pari era più giusto"

16/10 San Marino-Lentigione. 11, Imolese 10, Ravenna, Cittadella e Tuttocuoio 9, Zenith, Lentigione e San Marino 7, Riccione, Fiorenzuola e Prato 5, Corticella 4, Sammaurese 3, Progresso 2. Chi segnava per primo avrebbe vinto. RIsultati. . Per la sconfitta siamo molto rammaricati, penso che il pari sarebbe stato più giusto, ma in queste partite fanno la differenza gli episodi.

Fratelli al lavoro in officina dal 1954 : "È stata dura - ma siamo ancora qui"

Un'epopea destinata a finire: "Il nostro mestiere, come l'abbiamo vissuto noi, va scomparendo: le piccole officine vengono mangiate dalle grandi case, nessuno più oggi si sognerebbe di mettersi in proprio: troppi costi". "L'officina è nata con la televisione, quando il primo italiano salì in cima al K2, e siamo ancora qui", aggiungono soddisfatti i due fratelli.

**Consulta : Schlein - 'dialogo? Ancora non c'è stato ma lo auspichiamo - noi ci siamo'**

Roma, 12 ott. Così Elly Schlein alla festa del Foglio. "Noi auspichiamo un dialogo per la composizione della Corte costituzionale. Noi invece auspichiamo un dialogo che in queste ore ancora non c'è stato. La maggioranza qualificata prevista dalla Costituzione suggerisce esattamente un dialogo tra maggioranza e opposizione che non c'è stato. Noi ci siamo".