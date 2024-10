Nel daytime di Amici scoppia un litigio tra TrigNO e Vybes. Maria de Filippi è costretta a intervenire (Di lunedì 14 ottobre 2024) C'è tanta tensione tra gli allievi di Amici dopo la puntata di domenica. Tanto è vero che scoppia un'altra lite nel giro di pochi giorni. I protagonisti sono Vybes e TrigNO. Sta per diventare un'edizione infuocata quella di Amici 2024. Il talent di Canale 5 è iniziato da qualche settimana - sono appena tre le puntate che sono state trasmesse in tv - e tra gli allievi già ci sono le prime liti e le prime incomprensioni. Alcune sono futili e si risolvono in poco tempo, altre invece hanno bisogno dell'intervento della stessa Maria de Filippi per calmare gli animi. Di fatti, nel corso del daytime di lunedì 14 ottobre, il pubblico ha assistito a uno scambio di parole molto acceso tra due cantanti della scuola mentre erano in relax nella Movieplayer.it - Nel daytime di Amici scoppia un litigio tra TrigNO e Vybes. Maria de Filippi è costretta a intervenire Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) C'è tanta tensione tra gli allievi didopo la puntata di domenica. Tanto è vero cheun'altra lite nel giro di pochi giorni. I protagonisti sono. Sta per diventare un'edizione infuocata quella di2024. Il talent di Canale 5 è iniziato da qualche settimana - sono appena tre le puntate che sono state trasmesse in tv - e tra gli allievi già ci sono le prime liti e le prime incomprensioni. Alcune sono futili e si risolvono in poco tempo, altre invece hanno bisogno dell'intervento della stessadeper calmare gli animi. Di fatti, nel corso deldi lunedì 14 ottobre, il pubblico ha assistito a uno scambio di parole molto acceso tra due cantanti della scuola mentre erano in relax nella

