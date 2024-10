Nei piani della Russia l’attacco ai territori Nato? Gli 007: “Putin vuole costruire nuovo ordine mondiale” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Cosa dice il capo dei servizi segreti esteri della Germania, Bruno Kahl La Russia sarà in grado di attaccare il territorio della Nato entro il 2030. Lo ha sostenuto il capo dei servizi segreti esteri della Germania Bruno Kahl intervenendo in Parlamento a Berlino. ''Le forze armate russe saranno in grado di sferrare un attacco Sbircialanotizia.it - Nei piani della Russia l’attacco ai territori Nato? Gli 007: “Putin vuole costruire nuovo ordine mondiale” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Cosa dice il capo dei servizi segreti esteriGermania, Bruno Kahl Lasarà in grado di attaccare ilentro il 2030. Lo ha sostenuto il capo dei servizi segreti esteriGermania Bruno Kahl intervenendo in Parlamento a Berlino. ''Le forze armate russe saranno in grado di sferrare un attacco

Ucraina - Mazzucco : "Meloni ci racconta favole sulla Russia - guerra cominciata per via dell'espansionismo a est dalla Nato con regia Usa" - VIDEO - "Nel corso dell'intervista ci ha spiegato il vero motivo per cui Putin avrebbe invaso l'Ucraina. Il regista, sceneggiatore e blogger italiano Massimo Mazzucco fa una riflessione su YouTube sull'ultima intervista di Giorgia Meloni, andata ospite nella trasmissione di Mario Giordano Fuori dal coro. Pe . (Ilgiornaleditalia.it)

Trump la spara contro la Russia : "Nessuna difesa contro aggressioni di Mosca ai Paesi che non versano il 2% del Pil alla Nato" - la virata al Detroit Economic Club – VIDEO - L’attacco dell’ex presidente USA . Trump, in un discorso tenuto ieri al Detroit Economic Club dell’omonima città americana in Michigan, si è rivolto direttamente agli alleati NATO affermando che "chi non spende il 2% del Pil in sicurezza non verrà protetto in alcun modo in caso di aggressione russa". (Ilgiornaleditalia.it)

Russia - il “mercante di morte” Viktor Bout sarebbe tornato a commerciare armi con gli Houthi - Non è chiaro se la trattativa con gli Houthi sia stata condotta con il benestare esplicito del Cremlino o con il suo tacito consenso. L’arrivo di Viktor Bout negli Stati Uniti nel 2010 (Getty Images). Bout in prigione in Thailandia nel 2009 (Getty Images). La consegna sarebbe stata fissata a ottobre e i fucili d’assalto, stando a quanto rivelato dalle fonti al Wsj, potrebbero arrivare al porto ... (Lettera43.it)