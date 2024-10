Muore nello scontro in bici contro un’auto (Di lunedì 14 ottobre 2024) CAPANNORI – Incidente mortale nella mattinata del 14 ottobre nel territorio di Capannori, in provincia di Lucca. La dinamica è ancora da chiarire ma in uno scontro fra un’auto e una bici sul viale Europa a Marlia ha avuto la peggio un uomo di 60 anni che viaggiava sul mezzo a due ruote. Sul posto è accorso il personale sanitario ma non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto l’auto medica, con infermiere a bordo, l’elisoccorso Pegaso 3 (la cui missione è stata abortita a causa del decesso) e la polizia municipale per i rilievi del sinistro e per chiudere l’arteria stradale in attesa della conclusione dell’operazione di soccorso. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) CAPANNORI – Incidente mortale nella mattinata del 14 ottobre nel territorio di Capannori, in provincia di Lucca. La dinamica è ancora da chiarire ma in unofrae unasul viale Europa a Marlia ha avuto la peggio un uomo di 60 anni che viaggiava sul mezzo a due ruote. Sul posto è accorso il personale sanitario ma non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto l’auto medica, con infermiere a bordo, l’elisoccorso Pegaso 3 (la cui missione è stata abortita a causa del decesso) e la polizia municipale per i rilievi del sinistro e per chiudere l’arteria stradale in attesa della conclusione dell’operazione di soccorso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scontro auto-bici - ciclista muore a Marlia - Lo scontro è avvenuto in viale Europa. Capannori (Lucca), 14 ottobre 2024 – Tragedia sulla strada questa mattina a Marlia: intorno alle 9,30 un uomo di circa 60 anni è morto in un incidente tra un’auto e una bicicletta. . Il ciclista è stato subito soccorso dal 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. (Lanazione.it)

Incidente all’incrocio : lo scontro tra un’auto e una bici - un ferito in ospedale - E’ di un ferito il bilancio di un incidente che nella serata di venerdì 4ottobre si è verificato a Fondi. Coinvolte una vettura e una bicicletta. Sulla dinamica sono ora al lavoro i carabinieri della locale Tenenza che ieri sera sono intervenuti sul luogo del sinistro per i rilievi di rito... (Latinatoday.it)

Scontro tra bici e auto - grave un uomo - Ad avere la peggio l’uomo in sella alla bici, 70 anni, che ha riportato un grave trauma cranico. Sul posto la polizia municipale per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Viareggio, 1 ottobre 2024 – Grave incidente nel pomeriggio in via Marco Polo a Viareggio. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato il 70enne in gravi condizioni all’ospedale ... (Lanazione.it)