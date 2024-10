Mozzanica sotto shock per la morte di Ester: aveva 15 anni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mozzanica. aveva 15 anni e non aveva problemi di salute. La sua scomparsa lascia attonita una comunità: quella di Mozzanica. Ester Raimondi, 15 anni, è morta dopo 36 ore dai primi dolori. Venerdì notte era stata dimessa dall’ospedale di Treviglio, dove i medici avevano diagnosticato un’influenza, poi sabato 12 ottobre la situazione si è aggravata fino al decesso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Qui ha subito un intervento chirurgico durante il quale i medici hanno fatto di tutto per salvarla. Le cause di questa morte restano ancora un mistero, forse sarà l’autopsia – che verrà eseguita nella mattina di lunedì 14 ottobre – ha dare alcune risposte. Ester aveva accusato i primi dolori venerdì nel pomeriggio, poi la sera era stata accompagnata dal papà all’ospedale di Treviglio. È stata dimessa dopo alcuni esami clinici, la pediatra ha diagnosticato un virus influenzale. Bergamonews.it - Mozzanica sotto shock per la morte di Ester: aveva 15 anni Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)15e nonproblemi di salute. La sua scomparsa lascia attonita una comunità: quella diRaimondi, 15, è morta dopo 36 ore dai primi dolori. Venerdì notte era stata dimessa dall’ospedale di Treviglio, dove i medicino diagnosticato un’influenza, poi sabato 12 ottobre la situazione si è aggravata fino al decesso all’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo. Qui ha subito un intervento chirurgico durante il quale i medici hanno fatto di tutto per salvarla. Le cause di questarestano ancora un mistero, forse sarà l’autopsia – che verrà eseguita nella mattina di lunedì 14 ottobre – ha dare alcune risposte.accusato i primi dolori venerdì nel pomeriggio, poi la sera era stata accompagnata dal papà all’ospedale di Treviglio. È stata dimessa dopo alcuni esami clinici, la pediatra ha diagnosticato un virus influenzale.

