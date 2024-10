Milan, Ruben Loftus-Cheek si avvicina al rientro in campo. La data (Di lunedì 14 ottobre 2024) Paulo Fonseca può sorridere: il centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek è sempre più vicino al suo ritorno in campo. Ecco quando tornerà Paulo Fonseca può tirare un sospiro di sollievo: Ruben Loftus-Cheek dovrebbe tornare a disposizione nella prossima partita di campionato contro l’Udinese, secondo il Corriere dello Sport. Incontro valido per l’ottava giornata di Serie A, in programmata sabato 19 ottobre alle 18. Il Milan recupererà così il proprio numero 8 dopo che era stato costretto a saltare l’ultima partita prima della sosta delle nazionali a causa di un infortunio muscolare. Ruben Loftus-Cheek tornerà in campo già contro l’Udinese? Le sue condizioni View this post on Instagram A post shared by Ruben Loftus-Cheek (@rlc) Milan, Ruben Loftus-Cheek si avvicina al rientro in campo. Dailymilan.it - Milan, Ruben Loftus-Cheek si avvicina al rientro in campo. La data Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Paulo Fonseca può sorridere: il centrocampista delè sempre più vicino al suo ritorno in. Ecco quando tornerà Paulo Fonseca può tirare un sospiro di sollievo:dovrebbe tornare a disposizione nella prossima partita di campionato contro l’Udinese, secondo il Corriere dello Sport. Incontro valido per l’ottava giornata di Serie A, in programmata sabato 19 ottobre alle 18. Ilrecupererà così il proprio numero 8 dopo che era stato costretto a saltare l’ultima partita prima della sosta delle nazionali a causa di un infortunio muscolare.tornerà ingià contro l’Udinese? Le sue condizioni View this post on Instagram A post shared by(@rlc)sialin

