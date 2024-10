Manovra, gli extraprofitti spaccano la maggioranza: Lega e FI di nuovo ai poli opposti (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Lega sembrerebbe aprire alla possibilità di una tassazione sulle banche in favore dei settori che più soffrono la crisi economica, mentre Forza Italia resta fondamentalmente contraria ad una tassazione degli extraprofitti; al centro, tra queste due opposte posizioni, c'è il Mef a cui spetta il compito di trovare le tanto ricercate risorse che dovranno finanziare la Legge di bilancio 2025 L'articolo Manovra, gli extraprofitti spaccano la maggioranza: Lega e FI di nuovo ai poli opposti proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Manovra, gli extraprofitti spaccano la maggioranza: Lega e FI di nuovo ai poli opposti Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lasembrerebbe aprire alla possibilità di una tassazione sulle banche in favore dei settori che più soffrono la crisi economica, mentre Forza Italia resta fondamentalmente contraria ad una tassazione degli; al centro, tra queste due opposte posizioni, c'è il Mef a cui spetta il compito di trovare le tanto ricercate risorse che dovranno finanziare la Legge di bilancio 2025 L'articolo, glilae FI diaiproviene da Il Difforme.

