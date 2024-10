Magnifiche onde bioluminescenti comparse in California: perché si tingono di blu elettrico (Di lunedì 14 ottobre 2024) A Newport Beach, in California, le onde del mare si sono tinte di un meraviglioso blu elettrico. È il fenomeno della bioluminescenza, innescato da minuscole alghe chiamate dinoflagellati. Le immagini dello spettacolo marino. Fanpage.it - Magnifiche onde bioluminescenti comparse in California: perché si tingono di blu elettrico Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) A Newport Beach, in, ledel mare si sono tinte di un meraviglioso blu. È il fenomeno della bioluminescenza, innescato da minuscole alghe chiamate dinoflagellati. Le immagini dello spettacolo marino.

