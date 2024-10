Tuttivip.it - “Ma guarda questi”. Grande Fratello, cosa hanno fatto in bagno: “Per me è la prima volta”

Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) A quasi un mese dall’inizio del, il pubblico continua a seguire conattenzione le dinamiche all’interno della casa più famosa d’Italia, e nulla sfugge agli occhi vigili del web. In queste settimane, gli spettatoriavuto modo di conoscere meglio i concorrenti e di appassionarsi alle varie vicende che stanno animando il reality. Durante la prossima diretta condotta da Alfonso Signorini, ci sarà una nuova eliminazione che terrà tutti col fiato sospeso. Nell’attesa di scoprire chi dovrà lasciare definitivamente il gioco, c’è stato un episodio che ha attirato l’attenzione del pubblico sui social. Ieri sera, dopo cena, alcuni dei concorrentideciso di lavare i piatti in un modo decisamente insolito: utilizzando la vasca da. In pochi minuti, il video di questo momento è diventato virale, scatenando commenti e reazioni su tutte le piattaforme social.