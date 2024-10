Ilgiorno.it - M4, la porta dell’ascensore si apre nel vuoto: “A rischio l’incolumità dei lavoratori”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano, 14 ottobre 2024 – Il video fa una certa impressione. Si vede unabianca sulla quale è stato disegnato un cartello di divieto e appena sotto si legge una scritta: “Non aprire, caduta nel”. Tutto in pennarello nero. Chi filma, però,laed è allora che si spalanca alla vista una una trombapriva di ascensore. Una galleria verticale grigia e vuota, della quale si fa fatica a vedere il fondo. Non è uno scherzo, non è un’illusione ottica. Il video è stato girato nella stazione Sant’Ambrogio della Metropolitana 4 di Milano, la metropolitana inaugurata dal sindaco Giuseppe Sala e dal ministro Matteo Salvini soltanto sabato 12 ottobre, appena due giorni fa. Che non tutto fosse ultimato si sapeva.