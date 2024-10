Lo sconto del 10% sul bollo auto: "Nessuno ne ha ancora usufruito" (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Bella norma, peccato che finora, a distanza di nove mesi dalla sua approvazione a sala d'Ercole, sia rimasta solo sulla carta e nessun siciliano finora abbia potuto usufruirne, e ciò è inaccettabile". Lo afferma la deputata regionale M5S Roberta Schillaci in riferimento alla norma varata Palermotoday.it - Lo sconto del 10% sul bollo auto: "Nessuno ne ha ancora usufruito" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Bella norma, peccato che finora, a distanza di nove mesi dalla sua approvazione a sala d'Ercole, sia rimasta solo sulla carta e nessun siciliano finora abbia potuto usufruirne, e ciò è inaccettabile". Lo afferma la deputata regionale M5S Roberta Schillaci in riferimento alla norma varata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Lo sconto del 10% sul bollo auto: "Nessuno ne ha ancora usufruito" - Roberto Schillaci, deputata all'Ars del M5S: "L'Aci non avrebbe avuto alcuna comunicazione operativa in tal senso dagli uffici regionali. Cosa che onestamente non ci meraviglia, visto che in passato è ... (palermotoday.it)

Case auto cinesi ed europee si confrontano al salone auto di Parigi - PARIGI (Reuters) - Le case automobilistiche cinesi ed europee si troveranno faccia a faccia al salone dell'auto di Parigi, con le tensioni che aumentano mentre l'Unione europea si prepara a imporre pe ... (it.investing.com)

Ucraina, mancano soldati: retate nei locali notturni a caccia di "imboscati". I video social degli arresti - In Ucraina mancano soldati al fronte. Per questo sono state fatte nei giorni scorsi vere e proprie retate per controllare i documenti e individuare non registrati per il servizio di leva. Dai video so ... (repubblica.it)