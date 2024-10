LIVE Sonego-Huesler, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: un set, poi l’esordio del torinese (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:35 Siamo al 3° set. Ancora qualche minuto di pazienza per Sonego! 13:40 Il redivivo Dominic Stricker si impone nel 1° set contro Alex Kovacevic per 6 giochi a 4. Lo svizzero è un bellissimo prospetto, ma ha avuto vari infortuni quest’anno che ne hanno limitato l’attività. Dopo questo match tocca a Sonego! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno dell’ATP 250 di Stoccolma tra Lorenzo Sonego e Marc Andrea Huesler. Si apre una nuova parentesi di stagione, l’ultima del circuito ATP nella stagione 2024, quella sul cemento indoor. Nel torneo più a nord Europa tra quelli in programma questa settimana, il torinese esordisce contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni e dal passato di LIVEllo. Nel 2023 l’azzurro si arrese a Pavel Kotov, dopo aver superato all’esordio Dusan Lajovic. Oasport.it - LIVE Sonego-Huesler, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: un set, poi l’esordio del torinese Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:35 Siamo al 3° set. Ancora qualche minuto di pazienza per! 13:40 Il redivivo Dominic Stricker si impone nel 1° set contro Alex Kovacevic per 6 giochi a 4. Lo svizzero è un bellissimo prospetto, ma ha avuto vari infortuni quest’anno che ne hanno limitato l’attività. Dopo questo match tocca a! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno dell’ATP 250 ditra Lorenzoe Marc Andrea. Si apre una nuova parentesi di stagione, l’ultima del circuito ATP nella stagione, quella sul cemento indoor. Nel torneo più a nord Europa tra quelli in programma questa settimana, ilesordisce contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni e dal passato dillo. Nel 2023 l’azzurro si arrese a Pavel Kotov, dopo aver superato alDusan Lajovic.

