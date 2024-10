Lituania vs Romania – pronostico, notizie sulle squadre, formazioni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo aver conquistato la vetta del Gruppo 2 della Lega C, martedì 15 ottobre la Romania visiterà la Lituania, ultima in classifica, nella UEFA Nations League.I Tricolorii si recano a Kaunas dopo aver ottenuto la terza vittoria consecutiva, mentre i padroni di casa non hanno ancora raccolto un solo punto. Il calcio di inizio di Lituania vs Romania è previsto alle 20:45 Anteprima della partita Lituania vs Romania a che punto sono le due squadre Lituania Dopo aver mantenuto il perfetto record del Gruppo 2 nel fine settimana, la Romania si trova in cima alla classifica con un totale di nove punti finora, che la pone saldamente in rotta per la promozione alla seconda fascia europea. Sport.periodicodaily.com - Lituania vs Romania – pronostico, notizie sulle squadre, formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo aver conquistato la vetta del Gruppo 2 della Lega C, martedì 15 ottobre lavisiterà la, ultima in classifica, nella UEFA Nations League.I Tricolorii si recano a Kaunas dopo aver ottenuto la terza vittoria consecutiva, mentre i padroni di casa non hanno ancora raccolto un solo punto. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le dueDopo aver mantenuto il perfetto record del Gruppo 2 nel fine settimana, lasi trova in cima alla classifica con un totale di nove punti finora, che la pone saldamente in rotta per la promozione alla seconda fascia europea.

Lituania-Romania (Uefa Nations League C - 15-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni - quote - pronostici - Viaggia spedita a punteggio pieno la Romania di Lucescu, che in 3 gare ha riportato altrettante vittorie e subito un solo gol; già oggi in Lituania la tricolorii potrebbe festeggiare la promozione in Nations League B con 2 turni di anticipo. La squadra di Jankauskas invece è fanalino di coda del girone, ancora ferma al palo dopo 3 gare e già sconfitta dai romeni un mese […] InfoBetting: ... (Infobetting.com)

Romania-Lituania (lunedì 09 settembre 2024 ore 20 : 45) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Andata a passeggiare senza troppi problemi in Kosovo la Romania di Lucescu prova a prendere il largo nel gruppo C2 di Nations League battendo in casa la Lituania. La tricolorii ha riabbracciato dopo 38 anni il suo tecnico più rappresentativo, e lo ha fatto con una prestazione d’altri tempi su un campo ostico a questi livelli. (Infobetting.com)

