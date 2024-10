Abruzzo24ore.tv - Lite fuori da discoteca degenera: donna aggredita brutalmente con bottiglia

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Chieti - Violenta rissa nel parcheggio di un locale a Lanciano: colpita ripetutamente al volto con una. Domenica notte si è verificata un’altra grave aggressione a Lanciano, nei pressi di un locale in via Per Treglio. Unadi 37 anni, originaria della Repubblica Dominicana, è stata violentementecon unadi vetro in testa e sul volto, finendo in ospedale con gravi ferite. L'episodio, che si aggiunge a una serie di eventi simili avvenuti negli ultimi mesi, è al centro delle indagini della polizia, coordinate dal commissario capo Dario Ricciardelli. Gli agenti sono intervenuti solo dopo che laè stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Renzetti. L’aggressione risale a poco dopo le 5 del mattino, ma la 37enne è giunta in ospedale alle 6, con una ferita lacero-contusa sul volto, causata dai colpi ricevuti.