Kraven – Il Cacciatore: cominciato il conto alla rovescia per i prossimi due mesi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Kraven – Il Cacciatore: cominciato il conto alla rovescia per i prossimi due mesi Sony Pictures ha appena cominciato il conto alla rovescia che ci porterà, tra due mesi, al cinema a vedere Kraven – Il Cacciatore. Dopo l’uscita di Madame Web, il pubblico è decisamente scoraggiato in merito allo spider-verse sony, tuttavia lo spot vietato del film con Aaron Taylor-Johnson potrebbe ridestare l’interesse. Sebbene la maggior parte delle scene mostrate sia stata ripresa dai teaser precedenti, ci sono un paio di nuove inquadrature del “cattivo” titolare in azione mentre infligge danni importanti e sanguinolenti utilizzando una trappola per orsi. All’inizio di quest’anno, lo studio ha spostato l’uscita di Kraven posizionandola nel suo primo slot invernale disponibile, il 13 dicembre 2024 (dal 30 agosto 2024). Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)– Ililper idueSony Pictures ha appenailche ci porterà, tra due, al cinema a vedere– Il. Dopo l’uscita di Madame Web, il pubblico è decisamente scoraggiato in merito allo spider-verse sony, tuttavia lo spot vietato del film con Aaron Taylor-Johnson potrebbe ridestare l’interesse. Sebbene la maggior parte delle scene mostrate sia stata ripresa dai teaser precedenti, ci sono un paio di nuove inquadrature del “cattivo” titolare in azione mentre infligge danni importanti e sanguinolenti utilizzando una trappola per orsi. All’inizio di quest’anno, lo studio ha spostato l’uscita diposizionandola nel suo primo slot invernale disponibile, il 13 dicembre 2024 (dal 30 agosto 2024).

