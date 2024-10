Kate, quest’anno un natale diverso: “Forse non parteciperà agli impegni pubblici” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sembra che quest’anno, il natale per la famiglia reale britannica potrebbe avere un tono diverso, soprattutto per Kate Middleton, la principessa del Galles. Stando alle voci circolanti, la salute di Kate potrebbe condizionare la sua partecipazione alle tradizionali celebrazioni natalizie dei Windsor presso la residenza di Sandringham. Leggi anche: Kate appare di nuovo in pubblico, come sta la principessa. “Quel dettaglio già rivisto” Kate potrebbe quest’anno decidere di saltare questi impegni pubblici e partecipare soltanto se si sentirà davvero in forma dopo aver concluso i cicli di chemioterapia. La principessa quindi mancherà anche alla famosa messa di natale a St. Mary Magdalene. Thesocialpost.it - Kate, quest’anno un natale diverso: “Forse non parteciperà agli impegni pubblici” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sembra che, ilper la famiglia reale britannica potrebbe avere un tono, soprattutto perMiddleton, la principessa del Galles. Stando alle voci circolanti, la salute dipotrebbe condizionare la sua partecipazione alle tradizionali celebrazioni natalizie dei Windsor presso la residenza di Sandringham. Leggi anche:appare di nuovo in pubblico, come sta la principessa. “Quel detto già rivisto”potrebbedecidere di saltare questie partecipare soltanto se si sentirà davvero in forma dopo aver concluso i cicli di chemioterapia. La principessa quindi mancherà anche alla famosa messa dia St. Mary Magdalene.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Novara ospita “Word Skate Games” e dopo 40 anni ritornano i mondiali di Hockey. Quest’anno è anche il centenario della storia hockista Novarese - L’evento vede la presenza di 66 squadre provenienti da 29 Paesi diversi. Quest’anno è anche il centenario della storia hockista Novarese in concomitanza con il centenario della Federazione Internazionale. Novara ospita “Word Skate Games” e dopo 40 anni ritornano i mondiali di Hockey. Tutto ciò provo . (Ilgiornaleditalia.it)

Il principe George non andrà a scuola quest’anno - la decisione di Kate e William - Si tratta, ad ogni modo, di un’esperienza che George potrà assaporare solo in seguito al compimento del suo 13esimo compleanno. Tuttavia, la struttura nella quale William e Kate intendono iscrivere il futuro erede al trono non include studenti under 13. In un primo momento, i portavoce di Kensington Palace avevano preannunciato la futura iscrizione di George ad Eton, il medesimo college ... (Cityrumors.it)