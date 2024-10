Italia-Israele, Spalletti gode... a metà: "Potevamo segnare più gol" (Di lunedì 14 ottobre 2024) «Va molto bene così, anche se abbiamo avuto la possibilità di fare più gol». Luciano Spalletti commenta così, ai microfoni di RaiSport, il 4-1 a Israele a Udine, nella quarta giornata di Nations League . "Siamo stati squadra anche oggi - ha aggiunto il ct azzurro - Non abbiamo concretizzato occasioni create in modo clamoroso: contro una squadra che faceva densità davanti all’area, arrivare Feedpress.me - Italia-Israele, Spalletti gode... a metà: "Potevamo segnare più gol" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024) «Va molto bene così, anche se abbiamo avuto la possibilità di fare più gol». Lucianocommenta così, ai microfoni di RaiSport, il 4-1 aa Udine, nella quarta giornata di Nations League . "Siamo stati squadra anche oggi - ha aggiunto il ct azzurro - Non abbiamo concretizzato occasioni create in modo clamoroso: contro una squadra che faceva densità davanti all’area, arrivare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'Italia di Spalletti batte Israele : doppietta di Di Lorenzo - un assist per Raspadori - Grandi protagonisti dell'incontro i calciatori del Napoli con Giovanni Di Lorenzo, capitano di giornata vista l'assenza di Donnarumma, che ha messo a segno una doppietta e Giacomo Raspadori, sceso in campo da. . . . L'Italia di Luciano Spalletti batte Israele a Udine per 4-1 nel match di Nations League. (Today.it)

Italia-Israele - Spalletti : “A voi piacerebbe vincere sempre 10-0 - ma …” - Luciano Spalletti, commissario tecnico azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Rai 1' dopo Italia-Israele di Nations League. (Pianetamilan.it)

L'Italia di Spalletti batte Israele : doppietta di Di Lorenzo - un assist per Raspadori - Grandi protagonisti dell'incontro i calciatori del Napoli con Giovanni Di Lorenzo, capitano di giornata vista l'assenza di Donnarumma, che ha messo a segno una doppietta e Giacomo Raspadori, sceso in campo da. . L'Italia di Luciano Spalletti batte Israele a Udine per 4-1 nel match di Nations League. (Napolitoday.it)