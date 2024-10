Israele, sirene ed esplosioni dopo l’uccisione di quattro soldati da parte di Hezbollah (Di lunedì 14 ottobre 2024) sirene ed esplosioni sopra l’area di Kafar Qara, in Israele, dopo che che quattro soldati dell’esercito israeliano sono stati uccisi in un attacco con droni di Hezbollah, sferrato contro una base militare dell’Idf. È stato il più letale attacco del gruppo terroristico libanese da quando Israele ha lanciato la sua invasione di terra nel Paese, quasi due settimane fa. Hezbollah ha rivendicato la propria responsabilità in risposta agli attacchi israeliani su Beirut giovedì in cui sono morte 22 persone. Lapresse.it - Israele, sirene ed esplosioni dopo l’uccisione di quattro soldati da parte di Hezbollah Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)edsopra l’area di Kafar Qara, inche chedell’esercito israeliano sono stati uccisi in un attacco con droni di, sferrato contro una base militare dell’Idf. È stato il più letale attacco del gruppo terroristico libanese da quandoha lanciato la sua invasione di terra nel Paese, quasi due settimane fa.ha rivendicato la propria responsabilità in risposta agli attacchi israeliani su Beirut giovedì in cui sono morte 22 persone.

