Inter, Dumfries: "Con l'Olanda rendo meglio" (Di lunedì 14 ottobre 2024) L`inizio di stagione di Denzel Dumfries è stato a corrente decisamente alternata: in ombra con l`Inter, in ottima forma con l`Olanda con cui, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) L`inizio di stagione di Denzelè stato a corrente decisamente alternata: in ombra con l`, in ottima forma con l`con cui,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paradosso Dumfries : rinnova con l'Inter ma potrebbe andare via - Il rinnovo del contratto di Denzel Dumfries con l'Inter sembra ormai un affare quasi concluso, o comunque in fase avanzata. Tuttavia, questo non rappresenta una garanzia di permanenza per l'esterno... (Ilnerazzurro.it)

Dumfries deve traslare all’Inter il suo impatto con l’Olanda - Serve però la sua versione migliore. Quella che si vede invece con l’Olanda. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Un concetto espresso senza polemica, che però presenta una base impossibile da ignorare. Quella capace di incidere. Quindi non c’è una preclusione del tecnico verso di lui. Quella che di fatto non si è mai vista in questa stagione salvo qualche breve lampo. (Inter-news.it)

Paradosso Dumfries : rinnova con l'Inter ma potrebbe andare via - Il rinnovo del contratto di Denzel Dumfries con l'Inter sembra ormai un affare quasi concluso, o comunque in fase avanzata. Tuttavia, questo non rappresenta una garanzia di permanenza per l'esterno... (Ilnerazzurro.it)