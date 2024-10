Ilfattoquotidiano.it - Ilary Blasi si presenta a sorpresa sugli spalti dello stadio per supportare il figlio, ma Cristian resta in panchina per tutta la partita

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il supporto di una mamma alnon conosce limiti e arriva anche in trasferta. Ed è stato proprio così che ha trascorso la domenica pomeriggio, presente, segnala l’agenzia AGI, alloGino Salveti di Cassino per assistere al match di suo, che milita nelle fila dell’Olbia. Un pomeriggio amaro, però, per la conduttrice televisiva, dato che il giovane calciatore di casa Totti è rimasto innell’arco dei 90 minuti, in un match che poi è anche terminato in pareggio. La presenza di, inoltre, ha destato curiosità e stupore tra i presenti, che a un certo punto si aspettavano potesse arrivare anche il suo ex marito, Francesco Totti, peril primogenito della famiglia.