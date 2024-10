Il cambio di scuola il cellulare spento | si indaga sulla morte di Leonardo il 15enne che si è tolto la vita dopo esser uscito di casa armato

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Aveva da poco cambiato, ilche si èlausando la pistola del padre, vigile urbano in servizio al comando di polizia locale di Senigallia (in provincia di Ancona). Il ragazzino, che da poco aveva superato il primo anno di superiori, eradi, facendo scattare immediatamente le ricerche e l’allarme in tutta la zona. Polizia, carabinieri e vigili del fuoco, hanno subito setacciato fin da subito le frazioni di Marzocca e Montignano (dove abitava), anche con i mezzi aerei. Poi la tragica scoperta,si era rifugiato in un casolare di campagna, sempre nell’area di Montignano, dove si èla. La procura di Anconaper istigazione al suicidio. Il ragazzino non avrebbe lasciato nessun biglietto, il suo smartphone è ora sotto sequestro.