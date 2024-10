HONOR 200 Smart arriva ufficialmente in Italia a un prezzo più basso del previsto (Di lunedì 14 ottobre 2024) HONOR 200 Smart arriva ufficialmente in Italia a partire da oggi: il nuovo Smartphone Android di fascia media è pensato per la durabilità. L'articolo HONOR 200 Smart arriva ufficialmente in Italia a un prezzo più basso del previsto proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - HONOR 200 Smart arriva ufficialmente in Italia a un prezzo più basso del previsto Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di lunedì 14 ottobre 2024)200ina partire da oggi: il nuovophone Android di fascia media è pensato per la durabilità. L'articolo200ina unpiùdelproviene da TuttoAndroid.

Monitoraggio della qualità dell'aria a Vasto - arriva "Ido" : cinque sensori smart al servizio della città

È stato battezzato "Ido" e promette di fornire dati aggiornati e supporto accurato per tutelare la salute dei cittadini e promuovere il territorio. Il progetto della nuova rete di monitoraggio della qualità dell'aria di Vasto è stato presentato oggi, 3 ottobre 2024, in municipio. Cinque...

Arrivano i contatori dell'acqua super tecnologici : 2.400 famiglie brianzole diventano smart

A Sovico 2.400 famiglie diventano smart, almeno per quanto riguarda il contatore dell'acqua. Da lunedì 30 settembre, nel comune brianzolo, partirà il servizio di sostituzione dei vecchi contatori con quelli intelligenti di ultima generazione. Un intervento eseguito dai tecnici di Brianzacque...

Galaxy Ring - il dispositivo smart per il monitoraggio della salute arriva in Italia

Galaxy Ring supporta anche il monitoraggio della salute cardiaca con Avviso frequenza cardiaca, che invia notifiche in tempo reale in caso di frequenze cardiache insolitamente alte o basse. Con Galaxy Ring, gli utenti hanno accesso a informazioni dettagliate e strumenti avanzati per una maggiore consapevolezza di sé.