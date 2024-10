Guida alla gestione dell'enoturismo (Di lunedì 14 ottobre 2024) C'è tempo fino al 4 novembre per iscriversi al corso di alta formazione “Progettazione e gestione dei Servizi Enoturistici”, organizzato dall'Alta scuola di management ed economia agroalimentare di SMEA (Università Cattolica del Sacro Cuore) con il supporto scientifico di Enapra, l'ente di formazione di Confagricoltura. Il corso, che avrà inizio il prossimo 19 novembre e si concluderà il 22 gennaio 2025, ha come obiettivi l'avanzamento scientifico, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale delle aziende enoturistiche socie della Confederazione. “Il corso è pensato per chi gestisce servizi enoturistici, un settore in crescita che combina turismo, vino e cultura – commenta Luca Brondelli di Brondello, presidente di Enapra –. Iltempo.it - Guida alla gestione dell'enoturismo Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) C'è tempo fino al 4 novembre per iscriversi al corso di alta formazione “Progettazione edei Servizi Enoturistici”, organizzato dall'Alta scuola di management ed economia agroalimentare di SMEA (Università Cattolica del Sacro Cuore) con il supporto scientifico di Enapra, l'ente di formazione di Confagricoltura. Il corso, che avrà inizio il prossimo 19 novembre e si concluderà il 22 gennaio 2025, ha come obiettivi l'avanzamento scientifico, l'aggiornamento e la riqualificazione professionalee aziende enoturistiche sociea Confederazione. “Il corso è pensato per chi gestisce servizi enoturistici, un settore in crescita che combina turismo, vino e cultura – commenta Luca Broni di Brono, presidente di Enapra –.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

App per la Gestione del Progetto e del Tempo : Una Guida Introduttiva. - it. </p> . ] <p>The post App per la Gestione del Progetto e del Tempo: Una Guida Introduttiva. Ecco una guida introduttiva che esplora alcune delle migliori soluzioni disponibili per ottimizzare la gestione del tempo e dei [. Fortunatamente, il mercato offre una vasta gamma di app che semplificano questi processi. (Mondouomo.it)

Il gruppo consiliare guidato da Pettinari si incatena davanti all'ospedale : proposte e critiche sulla gestione della sanità - Un incatenamento simbolico quello che i consiglieri comunali Domenico Pettinari (presidente del movimento politico Pettinari per l’Abruzzo), Caterina Artese e Massimiliano Di Pillo insieme al dottor Luigi Laguardia che è responsabile dipartimento Sanità del movimento politico, hanno promosso... (Ilpescara.it)

Il nuovo libro di Mario Stigliano - una guida essenziale per la gestione del rischio bellico nei cantieri - Questo libro offre una guida completa e dettagliata per affrontare le sfide legate alla sicurezza nei cantieri, in particolare riguardo al rischio di ordigni bellici. Infatti, Il rischio bellico continua a essere una preoccupazione per la sicurezza nei cantieri italiani. Stigliano, con la sua vasta esperienza, fornisce nel volume strumenti pratici e soluzioni efficaci per garantire la sicurezza ... (Lopinionista.it)