Grande Fratello Shaila torna da Javier!

(Di lunedì 14 ottobre 2024)ci ha ripensato ed èta tra le braccia di, che l’ha subito riaccolta. Dopo un galeotto ballo lento, i dueno ad avere una certa intimità, ritrovandosi così in giardino a scambiarsi effusioni. Fino a 24 ore fa non era così. Tu sei fuori di testa dice Martinez alla Gatta, che continua ad accarezzarlo e a sfiorargli le labbra. La certezza di piacergli, d’altronde, lei ce l’ha sempre avuta e non glielo nasconde: Hai ragione, sono fuori di testa, ma mi pare che ti piace. Eppure, dopo la puntata di lunedì scorso, tra i due sembrava essere calato il gelo. L’ex velina era stata drastica nello scaricarlo: “Io non sento trasporto emotivo, non riesco a sentirmi coinvolta”, ribadendo in più di un’occasione che da parte sua non era scattata la scintilla.