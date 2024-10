Furti in appartamento ad Agropoli: arrestato 43enne a Rimini (Di lunedì 14 ottobre 2024) A Rimini, i carabinieri hanno arrestato un 43enne di Eboli, indagato per Furti commessi in abitazioni ad Agropoli tra giugno e luglio scorsi. L’arrestoNei confronti del 43enne i militari della stazione di Rimini hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Salernotoday.it - Furti in appartamento ad Agropoli: arrestato 43enne a Rimini Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) A, i carabinieri hannoundi Eboli, indagato percommessi in abitazioni adtra giugno e luglio scorsi. L’arrestoNei confronti deli militari della stazione dihanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip

