Frattesi non si ferma proprio in nazionale! Altro gol in Italia-Israele (Di lunedì 14 ottobre 2024) Davide Frattesi non accenna a fermarsi con la nazionale. Il giocatore dell’Inter segna anche in Italia-Israele e si conferma al di fuori della squadra nerazzurra. CONferma – Davide Frattesi non ne sbaglia una con la nazionale. Il centrocampista dell’Inter ha segnato il gol del momentaneo 3-1 nella partita dell’Italia contro Israele. Altro inserimento vincente per l’ex Sassuolo, che di sinistro sfrutta l’assist perfetto del compagno nerazzurro Federico Dimarco. Terzo assist consecutivo per l’esterno dell’Inter, settimo gol agli ordini di Luciano Spalletti di Frattesi. Numeri da capogiro per i due giocatori dell’Inter che trascinano l’Italia al primo posto nella Lega A di UEFA Nations League. Inter-news.it - Frattesi non si ferma proprio in nazionale! Altro gol in Italia-Israele Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Davidenon accenna arsi con la. Il giocatore dell’Inter segna anche ine si conal di fuori della squadra nerazzurra. CON– Davidenon ne sbaglia una con la. Il centrocampista dell’Inter ha segnato il gol del momentaneo 3-1 nella partita dell’controinserimento vincente per l’ex Sassuolo, che di sinistro sfrutta l’assist perfetto del compagno nerazzurro Federico Dimarco. Terzo assist consecutivo per l’esterno dell’Inter, settimo gol agli ordini di Luciano Spalletti di. Numeri da capogiro per i due giocatori dell’Inter che trascinano l’al primo posto nella Lega A di UEFA Nations League.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zielinski e Frattesi - dall’Inter alla Nazionale con un dato in comune! - Queste ultime sfide hanno fatto alzare il minutaggio del centrocampista italiano con la maglia dell’Inter, arrivando a contare in tutto 379 minuti. Un dato li accomuna. Ed anche protagonista, considerando i due gol prodotti contro Francia e Israele. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . PRESENZE DA TITOLARI – La particolarità, soprattutto per Zielinski, risiede nella differenza – seppur ... (Inter-news.it)

Nazionale - parlano Frattesi e Ricci - Spalletti? Quando siamo arrivati a settembre ho parlato con lui in palestra. Il lavoro e la strada sono quelli giusti”. Ci siamo messi pressione anche da soli, non è stata una spedizione così divertente. Di seguito le dichiarazioni dei calciatori di Spalletti. Poteva essere più leggero ma in campo ci siamo andati noi. (Terzotemponapoli.com)

Inter - Frattesi finalmente in formato Nazionale : il fattore che lo fa diventare un'arma letale anche in Champions - La vittoria per 3-2 in casa dell`Udinese ci restituisce un`Inter nella quale si alternano riflessioni su aspetti negativi e positivi. Fra i... (Calciomercato.com)