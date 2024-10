Esultano associazioni e opposizioni politiche per lo "stop" alla caccia al cervo: "Ora Marsilio ritiri la delibera" (Di lunedì 14 ottobre 2024) associazioni e opposizioni politiche Esultano per la decisione del consiglio di Stato o meglio per il decreto con cui il presidente della sesta sezione ha accolto la sospensiva chiesta per fermare la “caccia al cervo” almeno fino al 7 novembre quando sarà la decisione collegiale dello stesso Ilpescara.it - Esultano associazioni e opposizioni politiche per lo "stop" alla caccia al cervo: "Ora Marsilio ritiri la delibera" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)per la decisione del consiglio di Stato o meglio per il decreto con cui il presidente della sesta sezione ha accolto la sospensiva chiesta per fermare la “al” almeno fino al 7 novembre quando sarà la decisione collegiale dello stesso

