Erasmus+: le proposte ecosostenibili di 44 giovani al comune di Roccella Jonica (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quarantaquattro giovani italiani, dal 4 all’11 ottobre presso l’Hotel Mediterraneo, grazie al progetto “Cultivating eco-sustainability for tomorrow”, hanno avuto la possibilità di approfondire le tematiche ambientali attraverso i metodi dell’educazione non formale.L'obiettivo principale è Reggiotoday.it - Erasmus+: le proposte ecosostenibili di 44 giovani al comune di Roccella Jonica Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quarantaquattroitaliani, dal 4 all’11 ottobre presso l’Hotel Mediterraneo, grazie al progetto “Cultivating eco-sustainability for tomorrow”, hanno avuto la possibilità di approfondire le tematiche ambientali attraverso i metodi dell’educazione non formale.L'obiettivo principale è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scambio giovanile internazionale Erasmus+ nella Riserva Naturale del Borsacchio - l'iniziativa di Arci Chieti - Questo evento si svolge. . Dal 16 settembre 2024, 37 ragazzi e ragazze provenienti da Italia, Portogallo, Slovacchia, Bosnia Erzegovina, Albania e Bulgaria stanno partecipando allo scambio giovanile internazionale Erasmus+ intitolato “Protected Areas: a playground for the inclusion of young people”. (Chietitoday.it)