Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Fucecchio mattatore con doppietta di Sciapi

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 14 ottobre 2024) CERTALDO 02 CERTALDO: Gasparri, Piochi (84’ Cenni), Signorini (46’ Pieracci), Borboryo, Lastrucci, Innocenti, Zefi, Bettoni (65’ Corsi S.), Mearini, Cito, Lo Guzzo (65’ Lebbaara). A disp. Mengoni, Verdiani, Pagliai, Vanni, Ciappi. All. Corsi M.: Del Bino, Ghelardoni, Arapi (71’ Banti), Cenci, Malanchi, Orsucci, Taddei (75’ Melani), Mariani (87’ Badalassi), Andreotti, Geniotal,. A disp. Rocchi, Paradiso, Pagni, Piccirilli, Sllauku, Agostini. All. Dell’Agnello. Arbitro: Grigoriadis di Siena. Reti: 21’ e 49’ ’. CERTALDO – Una rete per tempo di bomber, che si sblocca anche in campionato, permette aldi espugnare il Comunale di Certaldo centrando la prima vittoria stagionale e sorpassando in classifica i padroni di casa.