Dream gospel choir: da Harlem a Pescara per una Gospel night (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si terrà il prossimo 9 dicembre 2024 al teatro Massimo di Pescara un evento imperdibile, che vedrà sul palco il Dream Gospel choir di Harlem con le voci più amate al mondo.Sarà un evento emozionante, magico e unico, una Gospel night tra melodie classiche e sonorità contemporanee, da “Amazing Ilpescara.it - Dream gospel choir: da Harlem a Pescara per una Gospel night Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si terrà il prossimo 9 dicembre 2024 al teatro Massimo diun evento imperdibile, che vedrà sul palco ildicon le voci più amate al mondo.Sarà un evento emozionante, magico e unico, unatra melodie classiche e sonorità contemporanee, da “Amazing

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dream Gospel Choir from Harlem in concerto al Teatro Massimo di Pescara - Pescara. La sezione dei tenori si è esibita per due Papi (Giovanni Paolo II e Benedetto XVI), due Presidenti degli Stati Uniti d’America (Carter e Obama) e per la Famiglia Reale, mentre la sezione fem ... (hgnews.it)

Dream Gospel Choir in From Harlem sul palco del Teatro Colosseo - Mercoledì 18 dicembre, alle ore 20.30, sul palco Teatro Colosseo (via Madama Cristina, 71 - Torino) il Dream Gospel Choir con From Harlem festeggia l'imminente Natale e diffonde il suo messaggio di ... (mentelocale.it)

Kuami Eugene told me he had a dream and saw me in the song 'Watch Me' - Empress Gifty - Ghanaian Gospel artiste Empress Gifty has disclosed that her latest song ‘Watch Me’ was a gift from fellow musician Kuami Eugene, who had a dream about her. (ghanaweb.com)