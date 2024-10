DIRETTA | Le notizie del 14 ottobre: le formazioni di Italia-Israele, Raspadori-Juve (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le notizie in DIRETTA più importanti di oggi, lunedì 14 ottobre: oggi la partita della Nazionale al match contro Israele La Nazionale si prepara alla sfida con Israele che a questo punto può diventare decisiva dopo il pareggio contro il Belgio. Intanto, si registrano nuovi infortuni per le squadre di Serie A dalla sosta del campionato. Italia (LaPresse) – Calciomercato.itTutte le notizie più interessanti di giornata: segui la nostra DIRETTA su Calciomercato.it. LIVE 19:44 14 ottobre formazioni UFFICIALI Italia-Israele Le formazioni UFFICIALI di Italia-Israele: Italia (3-5-2): Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. CT. Calciomercato.it - DIRETTA | Le notizie del 14 ottobre: le formazioni di Italia-Israele, Raspadori-Juve Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Leinpiù importanti di oggi, lunedì 14: oggi la partita della Nazionale al match controLa Nazionale si prepara alla sfida conche a questo punto può diventare decisiva dopo il pareggio contro il Belgio. Intanto, si registrano nuovi infortuni per le squadre di Serie A dalla sosta del campionato.(LaPresse) – Calciomercato.itTutte lepiù interessanti di giornata: segui la nostrasu Calciomercato.it. LIVE 19:44 14UFFICIALILeUFFICIALI di(3-5-2): Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco;, Retegui. CT.

Senigallia: ragazzino scappa di casa armato, ricerche in corso.

Senigallia (Ancona), 14 ottobre 2024 - Un 15enne è scappato di casa armato di pistola a Senigallia (Ancona). Le forze dell'ordine, anche con l'elicottero, stanno concentrando le ricerche nelle frazioni a sud della città, Marzocca e Montignano, dove sembra si stia aggirando il ragazzo.